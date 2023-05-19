غوارديولا معلقا على انفعال دي بروين.. أحب هذه الطاقة

أكد مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بأنه يحب كثيرا انفعال لاعبيه، أثناء المباريات الرسمية، وذلك، في تعليقه على صراخ دي بروين، في وجهه، خلال إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

وخلال تنشيطه ندوة صحفية اليوم الجمعة. بمناسبة لقاء الأحد القادم أمام تشيلسي، في الجولة الـ 37 من البريميرليغ، عرج غوارديولا، للحديث على انفعال لاعبه. بعدما طالبه بتمريرة الكرة، قبل أن يضيعها دي بروين.

وقال الاسباني: “نحن نصرخ في وجه بعضنا البعض، يعجبني ذلك، في بعض المباريات، وأحيانا يمكن أن يكون سطحيا، وأنا أحب هذه الطاقة.. لا يمكنك رؤية عدد المرات التي صرخ فيها عليّ في ملعب التدريب”.