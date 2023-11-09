غوتيريش: حان الوقت لإتخاذ خطوات ملموسة في غزة ..إنهم محرومون من أبسط إحتياجاتهم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم أن الوقت قد حان لاتخاذ “خطوات ملموسة” في غزة، داعيا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لسكان القطاع.

وفي كلمة القاها اليوم قال غوتيريش، أن المدنيين في غزة بمن فيهم النساء والأطفال يواجهون كابوسا لا ينتهي حيث دمرت أحياؤهم وقتل أحباؤهم.

ونقلا عن وأج تابع الأمين العام للأمم المتحدة في ذات الكلمة انه “بينما تتساقط القنابل عليهم, فإنهم محرومون من أبسط احتياجاتهم مثل الماء والغذاء والكهرباء والدواء”.

واشار غوتيريش الى أن المساعدات الإنسانية الضرورية بدأت تصل غزة، واصف إياها بالقطرة القطرة الصغيرة في المحيط.