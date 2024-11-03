غويري احتياطي مجددا ويقرر مغادرة رين !

واصل مدرب نادي رين الفرنسي، جوليان ستيفان، ابعاد لاعبه الدولي الجزائري، أمين غويري، من التشكيلة الأساسية للفريق، للمرة الثانية على التوالي.

وأعلن جوليان ستيفان، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة مساء اليوم الأحد، أمام أوكسير، برسم الجولة الـ 10 من “الليغ1″، والتي عرفت غياب غويري، المتواجد في كرسي الاحتياط.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأحد، بأن غويري. المتألق رفقة “الخضر”، يفكر بجدية في تغيير الأجواء، بسبب عدم رضاه على وضعيته في رين.

وأفاد موقع “hommedumatch” بأن الدولي الجزائري، يحظى باهتمام العديد من الأندية الألمانية. ابرزها آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم زميله في المنتخب فارس شايبي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن غويري، المرتبط بعقد مع رين إلى صيف 2027. لم يحسم إلى حد الآن موقفه النهائي بين الرحيل جانفي المقبل، أو الانتظار إلى غاية صيف 2025.