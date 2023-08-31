غويري خارج قائمة الديكة ويقترب أكثر من الخضر

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة تيري هنري، اليوم الخميس، عن قائمته المكونة من 23 لاعبا والمعنية بمواجهة أوكرانيا وديا تحضيرا لتصفيات “يورو 2024” بسلوفينيا.

وشهدت قائمة المنتخب الفرنسي، الصادرة اليوم الخميس، على الموقع الرسمي للإتحادية الفرنسية لكرة القدم، غياب اللاعب الفرانكو الجزائري ولاعب نادي رين أمين غويري.

والذي شارك مؤخرا هذا الصيف مع المنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة في “يورو 2023″، وتمكن من قيادته لربع النهائي المنافسة التي جرت فعالياتها برومانيا وجورجيا.

وبغياب اللاعب غويري عن صفوف المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة عن التربص القادم، بهذه الخطوة يتأكد تمثيل اللاعب للمنتخب الوطني في قادم الإستحقاقات.

يجدر الإشارة، سبق وأن أكدت العديد من التقارير الفرنسية، عن قيام اللاعب غويري بكافة الإجراءات لتغيير جنسيته الرياضية وسيكون تحت تصرف الناخب جمال بلماضي بداية من تربص شهر أكتوبر المقبل.