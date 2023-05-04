غويري يرفض التعليق على قضية مدرب البياسجي غالتييه المُتهم بالعنصرية

رفض اللاعب الفرانكو الجزائري، بنادي رين الفرنسي، أمين غويري، التعليق على قضية مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، المُتهم بالعنصرية تجاه اللاعبين المسلمين والسُود.

وذلك خلال، المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة رين ضد نيس، غداً الجمعة، طرحت أسئلة لأمين غويري، كونه كان ينشط في فريق نيس الذي كان يدربه غالتييه آنذاك.

ونقلت شبكة RMC الفرنسية، اليوم الخميس، تصريحات اللاعب غويري، بشأن الموضوع، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة فريقه رين ضد نيس، والذي قال في هذا الصدد:”أنا أركز على مواجهة نيس وفقط”.

وأضاف غويري:”هناك تحقيقات جارية الآن بخصوص الموضوع، ولا أحد تواصل معي بخصوص القضية، لذا أنا مركز على إنهاء الموسم بطريقة مثالية مع فريقثي رين”.

وتابع غويري تصريحاته:”لو يتم إستدعائي من طرف المحققين لا أعلم حقيقةَ ماذا سأقول لهم، ولو يتم الإتصال بي لن أجيب على الهاتف، ولو تتم مراسلتي عبر البريد سأقوم بتمزيق الرسالة”.

وختم اللاعب أمين غويري، تصريحاته بالقول:”عن قريب ستنكشف الحقيقة، وستحصلون عليها (مخاطبا الصحفيين)”.