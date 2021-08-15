فاروق عاشور: معظم الحرائق متحكم فيها ولا تشكل خطرا على الساكنة

أكد العقيد فاروق عاشور المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، إن “معظم الحرائق متحكم فيها ولا تشكل خطرا على الساكنة”.

وقال العقيد، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن كل جهود مصالحه منصبة على تحييد المناطق السكنية وحمايتها، خاصة بولاية الطارف وبجاية جيجل وتيزي وزو.

مشيرا إلى إنه قد تمت السيطرة على الحرائق بولاية قالمة قرب المناطق الآهلة بالساكنة.

وتابع ذات المتحدث، أن الجهود متواصلة لإخماد 19 حريقا على مستوى 11 ولاية. حيث تم تسجيل حريقين بكل من ولايات جيجل وتيزي وزو وسطيف وقالمة، وحريق واحد في كل من البويرة ،عنابة وسكيكدة وعين الدفلى، وكذا 4 حرائق في ولاية بجاية.

وكشف ذات المسؤول، عن اخماد أكثر من 74 حريقا خلال 24 ساعة الماضية بفضل الجهود المبذولة ميدانيا من طرف المتدخلين .