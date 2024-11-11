فايزر: “اعتقدت أن الوقت قد حان لأكون مع الجزائر ولكن.. “

عبّر مدافع نادي فيردر بريمن الألماني، ميتشل فايزر، عن حسرته لعدم تواجده ضمن قائمة “الخضر” المعنية بالتربص المقرر انطلاقه اليوم الاثنين، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا.

وكان المدير الرياضي للفريق الألماني، بيتر نيماير، قد أكد في وقت سابق. وصول دعوة من الفاف لفايزر، بعد أيام فقط من تغيير الأخير لجنسيته الرياضية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “بيلد” الألمانية الشهيرة. نقلا عن شبكة “سكاي” قال فايزر، حول عدم استدعاءه من طرف بيتكوفيتش: “اعتقدت أن الوقت قد حان لأكون مع منتخب الجزائر، لكن الأمر لم يكن كذلك”.

قبل أن يستدرك صاحب الـ 30 عاما، الذي سبق له حمل ألوان منتخب ألمانيا لأقل من 21 سنة: “لا مشكلة، سأستمر في العمل، وتقديم الأداء الذي يسمح لي بالحضور مع منتخب الجزائر العام المقبل”.

في المقابل، أوضحت صحيفة “بيلد” بأن فايزر، اكتشف قرار عدم استدعاءه لتربص “الخضر”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

منتقدة قراره اختيار الجزائر، رغم عدم تلقيه ضمانات. وأضاف: “الغريب أنه لم يكن لديه أي اتصال مباشر مع مدرب منتخب الجزائر حتى يومنا هذا.. والأكثر إثارة للدهشة أنه قرر اللعب مع “الخضر” من دون أي مناقشة حول الآفاق المستقبلية”.