فتح جميع وكالات “كاسنوس” عبر كافة ولايات الوطن كل يوم السبت

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء عن فتح جميع وكالات الصندوق عبر كافة التراب الوطني كل يوم السبت.

وأفاد الصندوق الوطني للشمان الإجتماعي لغير الأجراء، في بيان له، أنه وتحت شعار “كاسنوس يرافقكم ويضمن تغطية اجتماعية لكم ولعائلتكم”، سيقوم الصنودوق بفتح أبواب جميع الوكالات عبر كافة التراب الوطني اسشثناء كل يوم السبت خلال الفترة الممتدة من 20 جوان إلى غاية 3 أكتوبر 2020.

وأضاف صندوق “كاسنوس” أن الوكالات ستضمن العمل كل يوم السبت بدون إنقطاع بين منتصف النهار إلى الواحد زوالا.

كما أكد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء أن العملية ستسمح للمؤسسات الإقتصادية وغير الاجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص من أداء واجب الإنتساب والتصريح بأساس الإشتراك وضمان تغطية اجتماعية من خلال تحيين بطاقة الشفاء والإستفادة من الأداءات الينية ولاسيما اقتناء الأدوية من الصيدليات المتعاقدة.