فتيات الخضر يواجهن المغربيات في آخر محطة نحو المونديال

تعرفت “فتيات الخضر” على منافسهن القادم، في الدور الثالث والأخير من التصفيات المؤهلة إلى من كأس العالم لأقل من 17 سنة.

وسيلاقي فتيات المنتخب الوطني نظيراتهن المغربيات، في آخر محطة نحو بلوغ المونديال المقرر بجمهورية الدومينيكان.

وحسمت فتيات المدربة وهيبة رحال، التأهل إلى الدور الأخير، بضربات الترجيح أمام البنين، بعد الفوز إيابا بنتيجة 2-0 وهي نفس النتيجة التي انهزم بها المنتخب في لقاء الذهاب.

بينما حسم المنتخب المغربي للسيدات لأقل من 17 سنة. تأهله بنتيجة كبيرة على نظيره من النيجر استقرت على 22-0 (11-0 ذهابا مثلها إيابا).

وستلعب مباراة الذهاب بين فتيات الخضر ونظيراتهن المغربيات ما بين الـ 10 والـ 12 ماي المقبل بالمغرب. على أن على أن تلعب مواجهة العودة بالجزائر ما بين الـ 17 والـ 19 من الشهر ذاته.