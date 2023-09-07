فرنسا: إمرأة تتقدم بشكوى بسبب طرد إبنتها من المدرسة لإرتدائها العباءة

تقدمت والدة تلميذة في مدرسة ثانوية في فرنسا، بشكوى إلى قسم الشرطة بعد منع إبنتها، من دخول الفصول الدراسية، بسبب إرتدائها للعباءة.

وحسب محطة إذاعة “أوروبا 1″، تم استدعاء الفتاة إلى إدارة المؤسسة التعليمية، حيث تم إبلاغها بمنع ارتداء العباءة في المدرسة.

وبعد أن رفضت الفتاة خلع العباءة، طلبوا منها الذهاب إلى منزلها.

وقالت الأم بأن إبنتها كانت ترتدي كيمونو لتغطية ذراعيها، وتقدمت الأم بشكوى إلى مركز شرطة في بوبيني.

ولكن قسم النيابة العامة هناك رفض فتح قضية للنظر في الشكوى التي اتهمت الإدارة بممارسة التمييز.

وجاء إعلان منع العباءة في المدارس من طرف وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، الشهر الماضي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، مجددا، أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى “الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية”.