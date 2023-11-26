فرنسا: اعتقال 13 شخصا غالبيتهم على صلة باليمين المتطرف

اعتقلت الشرطة الفرنسية مساء السبت 13 شخصا قاموا برسم صلبان معقوفة تمثل رمز النازية.

ومن بين المعتقلين سبعة أشخاص على ارتباط باليمين المتطرف في البلاد.

وشهدت فرنسا تزايدا ملحوظا في الأعمال المعادية للسامية. منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وذكر مصدر في الشرطة الفرنسية أن 13 شخصا بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرف. اعتُقلوا مساء السبت في باريس. على خلفية رسم صلبان معقوفة (رمز النازية) في العاصمة. وقبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس.

تأتي هذه الاعتقالات على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا.

وقال يوناثان عرفي رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا. في 19 نوفمبر إن ذلك يمثل “ما يعادل ثلاثة أضعاف ما سُجّل عام 2022”.