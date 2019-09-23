فرنسا تعلق العمل بنظام استقبال المسنين طالبي الفيزا من دون مواعيد

أعلنت القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر عن إلغاء كافة الاستثناءات المعمول بها في استقبال طالبي التأشيرة من دون مواعيد.

وقالت القنصلية العامة لفرنسا في بيان لها مساء اليوم الإثنين، إنها قررت تعليق العمل بنظام الاستقبال الاستثنائي لطالبي “الفيزا” من دون مواعيد.

ولم يحدد البيان آجال تطبيق القرار الجديد، حيث اكتفت القنصلية بالقول أنها قررت تعليق العمل بذلك النظام إلى إشعار آخر.

وكان الإجراء المعمول به يخص طالبي التأشيرة من الأشخاص المسنين، حيث كان يجري استقبالهم على مستوى مقر القنصلية العامة، كل يوم خميس.