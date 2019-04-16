فرنسا تعلن إخماد حريق كاتدرائية نوتردام نهائيا و بدء التحقيقات في الحادث

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها أخمدت بشكل كامل الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام بباريس.

وذلك بعد نحو 15 ساعة من الجهود المضنية لاحتوائه، حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي.

و قال قسطنطين كوزنتسوف، الخبير في مجال السلام من الحرائق، أن رجال الإطفاء واجهوا صعوبات في إطفاء الحريق، الذي شب في المعلم التاريخي المشيد عام 1163.

وهذا راجع لأسباب عدة منها، أن النصب المعماري التاريخي شيد من دون مراعاة للمتطلبات العصرية.

كما أن يد رجال الإطفاء الفرنسيين، كانت مقيدة بسبب المباني الكثيفة والسيارات المتوقفة.

يضاف إلى ذلك المخاوف من أن تلحق المياه المندفعة من الطائرات أضرارا بهذا البناء العتيق الذي يعد تحفة فنية لا تقدر بثمن.

حيث يذكر أن الرئيس الأمريكي نصح الفرنسيين، باستعمال الطائرات لإطفاء الحريق الضخم، الذي شب في الكاتدرائية التاريخية بباريس.

جاء هذا بعد أن تعرض كاتدرائية “مريم العذراء” لحريق هائل، ليلة أمس، ما أسفر عن انهيار سقف المبنى الخشبي العتيق.

في حين بدأت فرنسا على الفور، التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت لهذه الحادثة، التي وصفها الرئيس الفرنسي بأنها مأساة رهيبة.