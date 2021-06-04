فرنسا تقرّر تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية

قرّرت فرنسا أمس الخميس “تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية” عقب الانقلاب الأخير يوم 24 ماي المنقضي، حسب بيان لوزارة الجيوش.

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية. أن باريس “قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية “بعد الانقلاب الأخير في 24 ماي “وبانتظار ضمانات” حول عودة المدنيين إلى السلطة بعد انتخابات مقررة في فيفري. مضيفة أن المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا والإتحاد الأفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي”. و”بانتظار هذه الضمانات قرّرت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا فضلا عن المهمات الاستشارية المقدمة لها”.

وأضافت الوزارة “سيعاد تقييم هذه القرارات في الأيام المقبلة على ضوء الأجوبة التي ستقدمها السلطات المالية. في وقت تشكل فيه مالي التي شهدت إنقلابين في غضون تسعة أشهر بلدا أساسيا في مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل. التي تشارك فيها فرنسا بشكل واسع.

وتبدي فرنسا بذلك شجبها للإنقلاب على الأرض وأيضا محاولة دعم ضغوط الأسرة الدولية على العسكريين الانقلابيين في مالي. مضيفة أن قوة “برخان” التي تضم 5100 عسكري في منطقة الساحل ستستمر في عملياتها لكن بمفردها. في المقابل علقت نشاطات قوة “تاكوبا” التي أتت بمبادرة فرنسية. وهي مؤلفة من وحدات خاصة أوروبية وتشمل مهمتها تدريب الجيش التشادي على مقاتلة الجهاديين.