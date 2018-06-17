فرنسا تمنع رسو قاربين من “أسطول الحرية” في باريس

منعت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، قاربين من أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة المحتلة،

من الرسو على ضفتي نهر السين في باريس مع انطلاقة رحلة الأسطول نحو قطاع غزة في محاولة لكسر حصار الإحتلال الإسرائيلي.

وتجمع عشرات المؤيدين، الذين كانوا يلوحون بأعلام فلسطينية ويرددون هتاف “أوقفوا المجزرة بحق الفلسطينيين”،

بجوار النهر لتحية القاربين وهما من ضمن 4 قوارب يشكلون الأسطول أثناء مرورهما في باريس برفقة قوارب الشرطة النهرية.

وقال الرئيس الفخري للجمعية الفرنسية – الفلسطينية للتضامن توفيق تهاني، إن القاربين خضعا لتفتيش دقيق من الشرطة في اليوم السابق لمنعهما من الرسو في باريس.

وأضاف: “فوجئنا للأسف، ولم نعلم أن المياه الإسرائيلية تبدأ الآن في نهر السين في باريس.. هذا أمر لا يمكن تصوره”.

وستتجه قوارب الأسطول الأربعة إلى غزة وستلتقي في مياه البحر المتوسط قبل محاولة الاقتراب من الساحل في موكب واحد.