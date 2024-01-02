فرنسا تنطلق في إصدار تأشيرات شنغن الرقمية

أصبحت فرنسا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقوم بإجراءات التقديم للحصول على تأشيرة شنغن الفرنسية بالكامل عبر الإنترنت. وتصدر تأشيرات رقمية لحوالي 70 ألف متقدم سيشاركون في الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024.

وبدأت فرنسا منذ يوم أمس الاثنين، تشغيل نظام جديد يسمى “القنصلية الأولمبية”. والذي سيتولى معالجة طلبات 15 ألف رياضي دولي. و9 آلاف صحفي ووفود دول أجنبية مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024.

وتم إنشاء هذا النظام في محاولة من السلطات الفرنسية لمنع اختلاط طلبات المشاركة في الألعاب الأولمبية. بسيل الملفات التي تتم معالجتها حاليًا في مراكز التأشيرات الفرنسية في الخارج.

وسيتم تقديم الطلبات ومعالجتها عبر منصة France-Visas عبر الإنترنت بالكامل. مما يجعل فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بمعالجة التأشيرات عبر الإنترنت. بما يتماشى مع خطط رقمنة تأشيرات شنغن للاتحاد الأوروبي التي اعتمدها البرلمان في أكتوبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، لن يتم تثبيت تأشيرات هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 70 ألف شخص على جوازات سفرهم. ولكن سيتم دمجها مباشرة في بطاقات الاعتماد الخاصة بهم.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية والبارالمبية في فرنسا في الفترة من 26 جويلية إلى 11 أوت. ومن 28 أوت إلى 8 سبتمبر 2024 على التوالي. وتتوقع البلاد أن يحضر حوالي 1.5 مليون متفرج من جميع أنحاء العالم الألعاب.