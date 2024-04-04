فرنسا: مسجد باريس يعلن عن موعد ليلة الشك

يقترب شهر رمضان المبارك من نهايته قريبًا، ورغم أن العديد من المراجع الدينية كشفت عن التاريخ المحتمل. بناء على حسابات فلكية، إلا أن الإعلان الرسمي سيتم بعد ليلة الشك.

وفي أعقاب ذلك، يعود مسجد باريس الكبير في بيان صحفي جديد ليعلن عن موعد ليلة الشك.

ووفقا للطريقة التقليدية لليلة الشك، يجمع المسجد الكبير في باريس الاتحادات الإسلامية في البلاد لمراقبة القمر. الذي يحدد دخول أو عدم دخول شهر جديد وفقا للتقويم القمري.

وبموجب الوثيقة، تجتمع الهيئة الدينية المسؤولة عن تحديد وإعلان الموعد الرسمي لعيد الفطر، مساء اليوم 29 من شهر رمضان. وتحديدا يوم الاثنين 8 أفريل 2024، الساعة السادسة مساء بعد صلاة العصر في المسجد الكبير بباريس.

إضافة إلى ذلك، وبمناسبة عيد الفطر، يعلن المسجد الكبير بباريس أنه سينظم صلاتين في الساعة 7:30 صباحا و8:15 صباحا. استجابة للعدد الكبير من المصلين المقرر في هذا اليوم.

علاوة على ذلك، يذكر مسجد باريس الكبير أن مبلغ الزكاة محدد هذا العام بـ 7 يورو لكل معيل. والفدية بمبلغ 5 يورو لكل يوم تعويض.