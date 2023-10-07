فلسطين: إستشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بغزة

استشهد اليوم السبت، 5 فلسطنيين وأصيب آخرين برصاص قوات الإحتلال الصهيوني شرق قطاع غزة بفلسطين.

وأطلقت المُقاومة الفلسطينية قذائف صاروخية في عملية ” طوفان الأقصى” ردا على الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى والجرائم التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. كما نفذت المُقاومة الفلسطينية اقتحامات برية على مستوطنات إسرائيلية بالقرب من حدود غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الإحتلال أغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس وشن سلسلة غارات على قطاع غزة.

من جهة أخرى استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف سلطات الإحتلال مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.