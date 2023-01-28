فلسطين.. اعتقال 42 شخصاً بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 42 شخصا بعد إطلاق النار أمام الكنيس بالقدس في فلسطين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يعزز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بعد يوم من مقتل سبعة برصاص مسلح فلسطيني. وهذا بالقرب من كنيس يهودي في ضواحي القدس.

كما أكد الاحتلال الصهيوني، أن “بعد تقييم جيش الدفاع الإسرائيلي للوضع، تقرر تعزيز فرقة يهودا والسامرة (بالضفة الغربية) بكتيبة إضافية”.