فلسطين تتخذ هذا القرار تجاه الجامعة العربية ردا على التطبيع

تخلت فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، حسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الفلسطيني.

وقال رياض المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن “فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، وأنها لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة”.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني : “لا نريد إرباك عمل الجامعه بقدر رفضنا إرباك الجامعه لعملنا”.

وتابع المالكي، إن الدعاية المجانيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست من خططنا.