الرقم السري :

138287

من يقصد باب بيتي أجعل قلبه ينبض بالحب طول حياتي

لن أبالغ إن قلت أني سيدة حقا متميزة، متميزة بأخلاقي وطيبة قلبي. أعرف كيف أواجه الحياة إن اشتدت. وكيف أستمتع بها إن طابت، وهذا ما يعجل الأمل دوما ينبض في قلبي. وأجد دوما السبل لراحة بالي. أجل عصف الطلاق بي، لكنه لم يجعلني أستسلم وأرفع له الراية، بل احتسبت أمري لله. وتجاوزت خيبتي، واستعدت أنفاسي. لكن ما إن بدأت أتطلع إلى المستقبل حتى أخذت المنية والدي فزاد حزني. إلا أنه ثمة يقين في قليب أن الله سيكون معي وسوف يأتي خيرا مما فقدت. وهذا ما جعلني اليوم أتصل بكم علني أعثر عن السند الذي يحبني وأرتاح.

فلكل من يريد أن يقصد الحلال أقول: أنا سيدة من العاصمة، مضى من عمري 53 سنة، متوسطة القامة. أبدوا أقل من سني بكثير، ومقبولة الشكل جدا، ماكثة بالبيت، وسيدة فيه من الطراز الرفيع. بشوشة ونشيطة، ومفعمة بالحياة، ولا أرجو منها سوى أن يهبني الله نصيبا طيبا يكون رفيقا لدربي. رجلا جاد سنه لا يتعدى 70 سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بأولاد بالغين. أتعهد على خدمة من سيحيي قلبي ويمحو عنه الأسى، كما وأقبل العيش في أي ولاية من ولايات الوطن.

الرقم السري :

138288

الحب والوفاء عملتها.. فمن يكون في الحياة سندا لها

هي شابة يافعة، روحها طيبة تأسر كل من يتحدث إليها، ربطتنا بها مكالمة جميلة للغاية. أبدت لنا من خلالها رغبتها في الاستقرار تحت سقف الحلال، هي من ولاية شلف، تبلغ من العمر 38 سنة. عزباء لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، ترتدي الحجاب الشرعي واهي طيبة تقية تقدر الرجل وتحترمه.

ترجو من المولى الكريم تحصيل الحلال مع رجل طيب أصيل، لا يهمها فيه سوى الصلاح والتقوى. يكون من إحدى ولايات الوسط والغرب أو شرق البلاد، سنه لا يتجاوز 48 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد فقط، وتعد من يمنحنها اسمه أن تكون له نعم الزوجة.

الرقم السري :

138289

من يعينها على نيل حقها في السعادة.. وتكون له زوجة فوق العادة

هي سنة الحياة ولا مناص لنا منها إلا أن نلبس لها ثوب الرضا، ونعيشها بحلوها ومرها، بضيقها ورحابتها، بتعاستها وسعادتها. لذا وجب علينا أن نبقى متمسكين فيها بحقوقنا لننال نصيبنا منها. وهذا بالذات ما تريد شابة من إحدى ولايات الوسط. اتصلت بنا وكل رغبتها أن تجد الرفيق الطيب بعد أن عاشت تجربة فاشلة. فارتأت أن تكون لها فرصة من خلال صفحتنا، لتناشد الحلال إلى جانب شخص طيب من متتبعي ركن “أدم وحواء“. صاحبة الطلب تبلغ من العمر 33 عام، لديها مستوى جامعي أهلها لتحصل على منصبا مرموقا في قطاع الصحة. خمرية البشرة ممشوقة القد طويلة القامة، طيبة المعشر.

لا تريد من الحياة، إلا زوجا محترما يقدر الأنثى ويحميها من كل أذى. سنه لا يهم من أي ولاية يكون. سنه لا يتعدى 45 سنة، تقبله مطلق أو أرمل. شرطها أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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