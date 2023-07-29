فندنبروك: “الفوز على الوحدة الإماراتي ضروري للحفاظ على آمال التأهل”

أكد مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، بأن فريقه مجبر على الفوز في مباراته الثانية ضمن دور مجموعات البطولة العربية، والتي ستجمعه بعد غد الاثنين بنادي الوحدة الإماراتي.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم السبت، أوضح البلجيكي، بأن فريقه يجب أن ينسى هزيمته الأولى أمام الرجاء المغربي ويحقق الفوز أمام الوحدة للحفاظ على آماله قائمة في التأهل.

كما أوضح مدرب الشباب، بأنه تابع مباراة الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي أمس الجمعة، مبرزا بأن اللقاء كان جيدا، وأن الفريقان يملكان إمكانيات فنية رائعة وفرديات مميزة إلى جانب تنظيم دفاعي محكم.

وتوقع ذات المتحدث، أن يشكل هذا مشاكل للشباب، داعيا لاعبيه لأن يكونوا حذرين ومركزين، من أجل استغلال كل الفرص.

وختم: “الوحدة يملك مهاجمين في المستوى أحدهما أرجنتيني والثاني برازيلي، واللقاء سيكون معقدا ولكن بعد الهزيمة أمام الرجاء، نحن مجبرون على الفوز”.