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الرياضة

فندنبروك يبعد 4 عناصر أساسية من مواجهة الوحدة الإماراتي

بقلم محمد.ل
فندنبروك يبعد 4 عناصر أساسية من مواجهة الوحدة الإماراتي
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أعلن مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك، عن قائمة تضم 23 لاعبا، معنية بالمواجهة المرتقبة اليوم الاثنين، أمام الوحدة الإماراتي، بداية من الساعة 14:00، بالتوقيت الجزائري، ضمن الجولة الثانية لكأس الملك سلمان للأندية.

وشهدت القائمة التي أعلنها البلجيكي، غياب 4 عناصر شارك ضمن التشكيلة الأساسية في الجولة الأولى أمام الرجاء البيضاوي، ويتعلق الأمر بكل من الحارس أليكسيس قندوز والمدافعان بلخيثر ولعوافي بالإضافي إلى متوسط الميدان سالمي.

وهي الخطوة التي أثارت استغراب عشاق اللونين الأحمر والأبيض، بالنظر إلى وزن الرباعي في الفريق، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمباراة مصيرية لتفادي إقصاء مبكر من البطولة العربية.

وفي المقابل، عرفت القائمة المعنية بمباراة الوحدة الإماراتي، تواجد كل من الوافدين الجديدين زين الدين بوتمان والمالي مامادو ساماكي.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎UAFA Ma كأس الملك سلمان للأندية 2023 CONVOQUÉS DOUKHA ABDELKADER BOUGUERRA AZZI HADDAD BENYOUB CHIKHI ZAOUCHI BOURAS REBIAI BELHAIDJA SAMAKE BENGUIT BAKIR BOUTMANE HAMMADI BOURDIM BOUSSOUF WAMBA ADJOUT DARFALOU BELKHIR BEKKOUCHE AL WAHDA FC 4 CR BELOUIZDAD CR.BELOUIZDAD Belouizdad WWW.CRB.DZ chabab. belouizdad CR Belouizdad‎’‎

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