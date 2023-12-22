فوق 80 دولار للبرميل.. إرتفاع أسعار النفط

إرتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة اليوم الجمعة. حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتصل إلى 80.25 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا. أو 1.1 بالمئة لتصل إلى 74.70 دولار للبرميل.

كما ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت مجموعة الدول في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك+” قد أملحت إلى إمكانية تخفيض حصص إنتاج النفط في عام 2024.