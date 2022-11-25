فيديوهات مُرعبة.. السيول تجرف السيارات والسعوديون يستغيثون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو تظهر السيول الهائلة التي ضربت السعودية، والضرر الهائل الذي تسببت فيه بجدة.

وأظهرت مقاطع فيديو، السيول وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء.

ووثقت سيدة مقطع فيديو مهول للسيارات وهي تستسلم للسيول الجارفة، وهي تستغيث بكلمات مؤثرة.

وأعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد أن محافظة جدة سجلت أمس أعلى كمية أمطار من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا.

كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة.

واستخدم أعوان الدفاع المدني، قوارب لنقل العالقين، بعيدا عن مياه الأمطار.