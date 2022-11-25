فيديوهات مُرعبة.. السيول تجرف السيارات والسعوديون يستغيثون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو تظهر السيول الهائلة التي ضربت السعودية، والضرر الهائل الذي تسببت فيه بجدة.
وأظهرت مقاطع فيديو، السيول وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء.
ووثقت سيدة مقطع فيديو مهول للسيارات وهي تستسلم للسيول الجارفة، وهي تستغيث بكلمات مؤثرة.
“انجدنا يارب”.. مقطع مؤثر لسيدة سعودية توثق لحظات مدمرة للسيول التي ضربت #جدة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين.#السياق #أمطار pic.twitter.com/0emFqIQWow
— السياق (@alsyaaq) November 24, 2022
وأعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد أن محافظة جدة سجلت أمس أعلى كمية أمطار من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا.
كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة.
واستخدم أعوان الدفاع المدني، قوارب لنقل العالقين، بعيدا عن مياه الأمطار.
شاهد.. قوارب #الدفاع_المدني تنقل العالقين على ضفتي الشوارع في #جدة اليوم جراء تجمعات المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة.#جدة_الآن#جدة_اليوم#السعودية#الإمارات#أخبار_سعادة pic.twitter.com/C9OvSzMU8c
— أخبار سعادة – SaadaahNews (@SaadaahNews) November 24, 2022