فيديو صادم.. أسترالي يعتدي على محجبة حامل في مقهى بسيدني

اعتدى رجل أسترالي، بقسوة على امرأة محجبة، أثناء جلوسه في مقهى بمدينة سيدني الأسترالية.

وقد رصدت كاميرا مراقبة لحظات اقتراب رجل من طاولة، كانت تجلس عليها 3 نساء يرتدين الحجاب.

ومن دون مقدمات أو مناوشات كلامية، قام الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، بالانقضاض على الطاولة لمهاجمة المرأة البالغة 31 عامًا.

وبعدما لكمها مرات عدة، سقطت المرأة أرضًا وداس عليها، قبل أن يبعده أشخاص في المكان.

وأفادت الشرطة الأسترالية أن المرأة المعتدى عليها، حامل في أسبوعها الـ38.

وصرح المسؤول في الشرطة لوك سيونكجي “لولا تصرفات أفراد لوقف الهجوم، لكانت الضحية تعرضت لإصابات أخطر بكثير”.

وذكرت الشرطة الأسترالية، أن المرأة نُقلت إلى المستشفى بعد الهجوم، وغادرتها لاحقًا.

وقالت الشرطة الأسترالية بأنه تم توجيه الجاني، تهمة تنفيذ هجوم تسبب بأذى جسدي فعلي ومشاجرة لمرأة حامل.

ورفضت الشرطة الأسترالية التعليق على دوافع المهاجم.

من جهته، أشار الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية أنه تم سماع الرجل وهو يصرخ بخطاب كراهية معاد للإسلام في وجه الضحية وصديقتيها.

واعتبرت مؤسسة إسلامية أسترالية، الاعتداء، ضمن كراهية الإسلام.