فيديو يحبس الأنفاس.. طفلة تطلق النار على نفسها عن طريق الخطأ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، تظهر من خلاله طفلة أطلقت النار على يدها عن طريق الخطأ. بمسدس قريب لها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت جدة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات لوسائل الاعلام الأمريكية، أن الطفلة بحالة جيدة وهي الآن مع والدتها.

ووقع الحادث ليلة السبت في منزل العائلة في ميامي. وأظهر فيديو المراقبة اللحظات التي التقطت فيها الفتاة البندقية من الأريكة. ثم أطلقت النار على يدها عن طريق الخطأ، ويمكن رؤية أفراد الأسرة مذعورين ويصرخون في الفيديو.

وألقي القبض على أورلاندو يونج (23 عاما) بتهمة إهمال طفل وإحداث أذى جسدي كبير له.

ووفقا للشرطة، فقد تشتت انتباهه أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم وترك بندقيته للحظات دون مراقبة.

ووقعت حادثتا إطلاق نار عرضيتان لأطفال في جنوب فلوريدا في غضون أيام من بعضهما البعض.

وتوفي صبي يبلغ من العمر 10 سنوات يوم الاثنين في شمال ميامي بعد أن أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ.

وقال كارلوس جوتيريز، خبير السلامة من إطلاق النار: “السلامة لها أهمية قصوى. علينا، باعتبارنا أصحاب أسلحة، أن نكون مسؤولين. ومن هنا يأتي مصطلح مالك السلاح المسؤول”.