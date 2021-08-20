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فيروس كورونا في إيطاليا: تسجيل 7224 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و49 وفاة

بقلم النهار أونلاين
فيروس كورونا في إيطاليا: تسجيل 7224 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و49 وفاة
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كشفت وزارة الصحة في إيطاليا،اليوم الجمعة، عن تسجيل 7224 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و49 وفاة في اخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الى 4.47 مليون إصابة حتى الآن.

في حين ارتفع عدد الوفيات الى  128683 شخصا بعد تسجيل 49 وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة.

تكون إيطاليا الدولة الثامنة  في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثانية بعد بريطانيا في اوروبا.

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