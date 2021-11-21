فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 40004 إصابة و61 وفاة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 40004 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 9845492 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا 143927حالة، بعد تسجيل61 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 50 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل اكثر من 46 مليونا تطعيمهم بالجرعة الثانية.

هذا وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة، البرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.