فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 44917 إصابة و45 وفاة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 44917 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 9889926 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا 143972 حالة، بعد تسجيل 45 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 50 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل اكثر من 46 مليونا تطعيمهم بالجرعة الثانية.

هذا وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة، البرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.