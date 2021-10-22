فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 49298 إصابة جديدة و180 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 49298 إصابة و180 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 8689949 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 139326 حالة، بعد تسجيل 180 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.