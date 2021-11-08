فيروس كورونا في روسيا: تسجيل 39400 إصابة جديدة و1190 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 39400 إصابة جديدة و1190 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 8834495 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 248004 حالة بعد تسجيل 1190 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 25582 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 7587560 حالة شفاء.

هذا وتلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما استكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.