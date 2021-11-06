فيروس كورونا ينتقل إلى الضباع

رصد أطباء بيطريون في أمريكا لأول مرة إصابة ضبعين بفيروس كورونا المستجد، في حديقة للحيونات “دنفر” بولاية كولورادو.

وظهرت على الضبعين المصابين (22 و23 عاما) أعراض خفيفة، منها الخمول والسعال وبعض إفرازات الأنف. إلا أن حديقة الحيوان أكدت أن الضبعين يتمتعان بصحة جيدة، ويتوقع أن يتماثلا للشفاء التام.

كما يعتقد الباحثون أن الحيوانات يمكن أن تلتقط عدوى فيروس كورونا من البشر. ومع ذلك وبناء على المعلومات المتاحة فإن خطر حدوث العكس منخفض جدا.

وبالمقابل أوصت وزارة الفلاحة الأمريكية، المواطنون المصابون بفيروس كورونا، بعدم الإقتراب من حيواناتهم، وجميع الحيوانات بصفة عامة.وذلك لتجنب العدوى المحتملة وإصابتهم بفيروس كورونا.

ومنذ تفشي فيروس كورونا في شهر ديسمبر 2019، إرتبط ظهور الوباء بالخفافيش. وأفادت النظريات والأبحاث التي قام بها الباحثون والخبراء أن كوفيد-19 نشأ لدى هذه الحيونات بكهوف نائية في الصين. وإنتقلت بعدها العدوى إلى البشر، وأصاب الملايين من الناس عبر العالم، كما أفقد أرواح الملايين من البشر أيضا.

كما أصاب الفيروس منذ ظهوره، بعض أنواع من الحيوانات، كالقطط، والكلاب، والأسود، والنمور. وحاليا إنتقل الفيروس إلى الضباع في أمريكا، والتي تعرف بمناعتها القوية.

أمريكا الأكثر تضررا من فيروس كورونا

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تضررا من الوباء. وتحتل المرتبة الأولى حول العالم، من حيث عدد الإصابات وحالات الوفيات بفيروس كورونا.

كما بلغت حصيلة الإصابات في أمريكا إلى غاية صبيحة اليوم السبت 47 مليون و280 ألف و449 إصابة مؤكدة. و774 ألف و673 حالة وفاة، فيما سجلت 37 مليون و269 ألف و509 حالة شفاء من الوباء المستجد.

فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس كور العالم الـ227 مليون إصابة مؤكدة. كما إرتفع عدد الوفيات إلى أزيد من 5 ملايين حالة وفاة حول العالم.

بالإضافة الى فرق المراكز العملياتية للتطهير من أجل التدخل السريع على الميدان.

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