فيزا إلكترونية بريطانية لمواطني هذه الدول العربية

أعلنت السلطات البريطانية، عن تسهيلات في حصول بعض الدول العربية على الفيزا. من أجل دخول البلاد، وخلال 3 أيام من تقديم الطلب إلكترونيا.

ونشرت الحكومة البريطانية، على موقعها، تفاصيل متعلقة بالحصول على الفيزا الإلكترونية. والدول العربية التي يمكن لمواطنيها، اعتبارا من 22 فيفري 2024.

والدول العربية المشمولة بالقرار هي: “البحرين، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، والسعودية، والإمارات”.

وأشار الموقع، إلى أن القطريين، سيبدأ منحهم الفيزا الإلكترونية، اعتبارا من 15 نوفمبر 2023.

ووفقا للإعلان الحكومي، فإن صلاحية الفيزا قد تصل إلى 6 أشهر للسياحة أو الزيارة العائلية والأصدقاء. أو العمل، أو الدراسة، ولمدة تصل إلى 3 أشهر للمختصين.

ويستلزم الحصول على الفيزا، حين تفتح الأبواب لذلك العام المقبل، التقديم عبر الإنترنت، على موقع الحكومة. أو تطبيق الفيزا الإلكترونية البريطانية، وأشار الموقع إلى أنه قد تصدر خلال 3 أيام، وربما في وقت أقصر.

لكن في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر، أكثر من 3 أيام، في حال احتاج الأمر إلى مزيد من التدقيق.

ولم تنشر الحكومة حتى الآن تكلفة الفيزا الإلكترونية إلى بريطانيا. لكنها أشارت إلى أن الإعلان عن ذلك سيكون قريبا.

وشددت على أن التقديم لكل مسافر سيكون على حدة، بما في ذلك الأطفال. وستصل الموافقة عبر البريد الإلكتروني، وترتبط الفيزا بجواز السفر الذي جرى التقديم عبره. مؤكدة ضرورة استخدام الجواز نفسه الذي قدمت الفيزا بواسطته.

ووفقا للإعلان، فإن الفيزا الإلكترونية، ستكون صالحة لزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة. في حال حصل المسافر على جواز سفر جديد خلال أقل من عامين على إصداره الفيزا. فسيتعين عليه الحصول على واحدة جديدة.

لكن في المقابل، أكد الموقع أن الحصول على الفيز الإلكترونية، لا يعني ضمان الدخول إلى المملكة المتحدة.