فيغولي يكسب معركته ضد غالاتاسراي

انتصر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، لاعب نادي فاتح كارا غمرك التركي، في معركته القضائية ضد ناديه السابق غالاتاسراي.

وحسب موقع “أن تي في” التركي، فإن فيغولي، كسب قضيته ضد غالاتاسراي، بعدما قرر في وقت سابق اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب رفض مسؤولي الفريق تسديد مستحقاته العالقة بطريقة ودية.

وأفاد المصادر ذاته، في تقرير له اليوم الثلاثاء، بأن الـ “فيفا” قامت بمنع النادي التركي من إبرام صفقات جديدة، بسبب قضية فيغولي.

كما أكد موقع “أن تي في” بأن الهيئة الدولية. ألزمت غالاتاسراي، على تسديد ديون لاعب الخضر. المقدرة بـ 1.6 مليون أورو، ممثلة في 3 رواتب شهرية وبعض المكافآت، مقابل رفع الحظر على الاستقدامات.