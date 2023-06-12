فيكتور لكحل: “الخضر في تطوّر مستمر.. ولهذه الأسباب اخترت قطر”

أكد متوسط ميدان الخضر، فيكتور لكحل، سعادته الكبيرة، بالعودة من جديد إلى المنتخب الوطني بعد 4 سنوات كاملة من الغياب.

وأكد لكحل، الذي غاب عن مخططات جمال بلماضي، منذ يوم الـ 27 مارس 2019، بمناسبة ودّية تونس، بأن العودة إلى الخضر كانت هدفا وتحقق.

كما نوّه ذات المتحدث، فور وصوله اليوم الاثنين، إلى مطار هواري بومدين. للدخول في تربص مع الخضر، تحضيرا لمواجهتي أوغندا وتونس، بتطوّر المنتخب باستمرار.

مبرزا بأنه يشعر بالفخر وهو يستعد للالتحاق بمركز سيدي موسى.

وبخصوص لقاء أوغندا المرتقب يوم الـ 18 جوان الجاري، ضمن الجولة الـ 5 والأخيرة من تصفيات “كان2023” أبرز لكحل، بأن المنتخب سيلعب من أجل الفوز ككل مرة.

أما عن سبب اختياره الالتحاق بنادي أم صلال القطري، في خطوة فاجأت المتتبعين. على اعتبار أنه حقق الصعود هذا الموسم إلى الليغ1 رفقة لوهافر، رد: “فكّرت كثيرا ووصلت إلى نهاية مغامرتي مع فريقي.. كنت فعالا ولهذا اخترت قطر”.