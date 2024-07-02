فينورد الهولندي يعلن التحاق حاج موسى بشكل رسمي

أعلنت إدارة فينيورد روتردام الهولندي، اليوم الثلاثاء، عن التحاق الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، بصفوف ناديها بشكل رسمي.

وكان فينورد، قد أعلن بتاريخ الـ 3 أفريل 2024، عن ضمّه حاج موسى، بعقد لـ 5 سنوات. قادما من فيتيس أرنهيم الهولندي، الذي لعب له معارا، من نادي باترو ايسدين الناشط في القسم الثاني البلجيكي.

وقدم فينورد لاعبه الجديد، بنشر صورة له لحظة توقيعه على عقده عبر منشور. في الحساب الرسمي للنادي الهولندي على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، وأرفقها بتعليق: ” إنه رسمي رسميًا الآن”.

للإشارة فإن صفقة انتقال حاج موسى، الذي باشر رسميا تحضيراته مع فينورد، إلى هذا الأخير، صنعت جدلا واسعا في هولندا، حيث توقع المتتبعون عدم نجاح لاعب الخضر، ووصوفه بالصفقة الفاشلة لنادٍ بحجم فينورد.