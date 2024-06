فينيسيوس أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

حصد النجم البرازيلي، ولاعب نادي ريال مدريد الاسباني، فينيسيوس جونيور، جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، لموسم 2023-2024.

وأعلن اليوم الاثنين، الحساب الرسمي لأغلى المنافسات الأوروبية، عبر منصة “إكس” عن تتويج فينيسوس، بجائزة أفضل لاعب.

وساهم “فيني” بشكل كبير، في تتويج ريال مدريد. بلقبه الـ 15 في “التشامبينز ليغ” بتسجيله 6 أهداف، أحدها في النهائي أمام بوروسيا دورتموند، مقابل تقديمه لـ 4 تمريرات حاسمة.

في حين عادت جائزة أفضل لاعب شاب، في ذات المنافسة، لزميله في “الميرنغي” الانجليزي. جود بيلينغهام، الذي سجّل بدوره 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024