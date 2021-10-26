فيولينغ تبرمج رحلات جوية جديدة بين الجزائر وإسبانيا بأسعار مغرية

ستدير شركة الطيران الاسبانية Vueling منخفضة التكلفة، أخيرًا رحلتين جديدتين اعتبارًا من شهر نوفمبر بين إسبانيا والجزائر.

ووفقًا لما كشه موقع visa et voyage، ستبدأ شركة Vueling في تسيير رحلات جوية بين برشلونة ووهران. لأول مرة منذ فترة ما قبل الأزمة.

وستنطلق الرحلات 7 نوفمبر المقبل، حيث تمت جدولة رحلة VY7480 بين برشلونة ووهران على الساعة 12:40 كل يوم أحد. هذه الرحلة معروضة للبيع على موقع Vueling بأسعار تتراوح بين 229 و399 أورو.

أما الرحلة الثانية المضافة فستكون بين برشلونة والجزائر العاصمة. حيث ستتم إضافة هذه الرحلة إلى الرحلتين الموجودتين بالفعل في البرنامج. على موقع Vueling الإلكتروني، تتراوح أسعار الرحلات الجوية من برشلونة إلى الجزائر العاصمة ما بين 370 و580 أورو.

من الآن فصاعدًا، سيكون برنامج الرحلات الجوية من برشلونة إلى الجزائر العاصمة ووهران من نوفمبر على النحو التالي:

برشلونة – الجزائر:

الأحد والثلاثاء: 7474 VY.

الخميس: VY7476

برشلونة – وهران:

الأحد: 7480 VY