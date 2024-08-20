في حالة فوزه بالرئاسيات الأمريكية.. ترامب يعرض منصبا وزاريا على إيلون ماسك

أعلن المرشح الجمهوري الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، لوكالة رويترز للأنباء. أنه مستعد لتسليم منصب المسؤولية إلى الملياردير صاحب منصة “إكس” تويتر سابقا، في إدارته. إذا تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

وقال الجمهوري المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر. إنه مستعد لعرض منصب وزاري أو استشاري على صاحب “إكس” إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة مرة أخرى.

وقال دونالد ترامب، في مقابلة مع رويترز، إنه مستعد لمنح منصب المسؤولية لإيلون ماسك “إذا أراد ذلك”.

ولم يحدد المستأجر السابق للبيت الأبيض المنصب الذي يمكن أن يشغله رئيس X وTesla. لكن هذا الإعلان ليس مفاجئًا على الإطلاق.

وفي برنامج X، قال إيلون ماسك، في رسالة ساخرة بشكل واضح، إنه “مستعد للخدمة”. على رأس وزارة مسؤولة عن “الكفاءة الحكومية”.

وكانت نقطة التحول بالنسبة لإيلون ماسك هي الاستحواذ على تويتر، مما سمح للملياردير بإيصال رسائله.

هذه الرسائل أخافت المعلنين والمستخدمين الآخرين، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها مالك X. مثل غياب الاعتدال أو إعادة الملفات الشخصية المثيرة للجدل، بما في ذلك دونالد ترامب في نوفمبر 2022.

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ستجري كامالا هاريس ودونالد ترامب، المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مناظرة في 10 سبتمبر على قناة ABC التلفزيونية.

وقالت الشبكة: “أكد كل من نائب الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب أنهما سيشاركان في المناظرة على شبكة ABC”.

وكان دونالد ترامب قد اقترح في وقت سابق الخميس إجراء مناظرة ثلاث مرات في سبتمبر مع كامالا هاريس. خلال مؤتمر صحفي نادر في فلوريدا.

وأعلن: «اتفقنا مع (قناة) فوكس التلفزيونية على بث 4 سبتمبر، ومع شبكة إن بي سي (…) على 10 سبتمبر ومع شبكة أيه بي سي على 25 سبتمبر. قبل أن يوضح فريق حملته أنه مخطئ ويتحدث عن شبكة أيه بي سي. بخصوص تاريخ 10 سبتمبر.

وأضاف دونالد ترامب: “آمل أن تقبل”.

وبعد ساعات قليلة، قالت نائبة الرئيس إنها “سعيدة” بإجراء هذه المناقشة.

وأضافت: “إنني أتطلع إليه وآمل أن يكون هناك”.

مخاوف من انتفاضة جديدة

أعرب الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، الأربعاء، عن قلقهما إزاء التهديد الذي سيشكله منافسهما دونالد ترامب على الديمقراطية الأميركية. مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الزعيم الديمقراطي في مقابلة مع شبكة سي بي إس: “إذا خسر ترامب، فأنا لست متأكدا على الإطلاق”. من حدوث انتقال سلمي للسلطة، قائلا إنه يخشى حدوث أعمال عنف.

بعد انسحاب جو بايدن، هل لا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

ولم يعترف دونالد ترامب أبدًا بهزيمته في عام 2020، وخضع لإجراءات عزل. ولائحتي اتهام بمحاولات عكس نتائج هذه الانتخابات. وواحدة لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 جانفي 2021، وأُدين جنائيًا بمدفوعات مخفية خلال ولايته. حملة النصر 2016.

وفي اجتماع في ويسكونسن وميشيغان، وهما ولايتان رئيسيتان حاسمتان للاحتفاظ بالبيت الأبيض. حذرت كامالا هاريس من فوز الملياردير.