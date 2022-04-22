في قضايا فساد..4 سنوات سجنا نافذا لوالي تموشنت السابق وشركائه

نطق مجلس قضاء وهران بعد الإستئناف الذي تقدم به دفاع المتهمين بحكم 4 سنوات سجنا نافذا في حق والي عين تموشنت السابق “ح.ا.تهامي”،

بالاضافة الى مدير ديوان الأراضي الفلاحية السابق لنفس الولاية، و مدير المصالح الفلاحية السابق ومدير أملاك الدولة السابق.

فيما أدين كل من مدير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية السابق و 23 رئيس بلدية بسنتين سجنا نافذا بعد متابعتهم في قضايا فساد.

وهي نفس الأحكام التي تم النطق بها ضدهم بالمحكمة الابتدائية العام الماضي.

وفي هذا السياق، القضية فجرتها تحقيقات أمنية موسعة بعد تورط المتهمين في ابرام صفقات مشبوهة تمثلت في منح أراضي فلاحية متواجدة بمناطق إستراتيجية بمبالغ رمزية لإطارات ورجال أعمال.

من بينهم ابن والي سابق لإحدى الولايات بعد شكاوى مقصيين من الاستفادة من أراضي فلاحية عن طريق الامتياز.

حيث أسفرت التحقيقات ان أطرافا اخرى إستفادت من هذه الأراضي فيما تم احصاء 74 ملفا مقبولا غير مستوفي الشروط ولم توافق عليه اللجان الولائية.

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