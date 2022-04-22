في قضايا فساد..4 سنوات سجنا نافذا لوالي تموشنت السابق وشركائه
نطق مجلس قضاء وهران بعد الإستئناف الذي تقدم به دفاع المتهمين بحكم 4 سنوات سجنا نافذا في حق والي عين تموشنت السابق “ح.ا.تهامي”،
بالاضافة الى مدير ديوان الأراضي الفلاحية السابق لنفس الولاية، و مدير المصالح الفلاحية السابق ومدير أملاك الدولة السابق.
فيما أدين كل من مدير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية السابق و 23 رئيس بلدية بسنتين سجنا نافذا بعد متابعتهم في قضايا فساد.
وهي نفس الأحكام التي تم النطق بها ضدهم بالمحكمة الابتدائية العام الماضي.
وفي هذا السياق، القضية فجرتها تحقيقات أمنية موسعة بعد تورط المتهمين في ابرام صفقات مشبوهة تمثلت في منح أراضي فلاحية متواجدة بمناطق إستراتيجية بمبالغ رمزية لإطارات ورجال أعمال.
من بينهم ابن والي سابق لإحدى الولايات بعد شكاوى مقصيين من الاستفادة من أراضي فلاحية عن طريق الامتياز.
حيث أسفرت التحقيقات ان أطرافا اخرى إستفادت من هذه الأراضي فيما تم احصاء 74 ملفا مقبولا غير مستوفي الشروط ولم توافق عليه اللجان الولائية.
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كما تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين تموشنت. من الإطاحة ببارون مخدرات في العقد الرابع من العمر يتعلق الأمر بالمدعو ق.م مطلوب لدى العدالة ومحل عدة أوامر بالقبض.
وتتعلق القضايا التي تورط فيها المتهم في تهريب المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للتراب الوطني. التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع المشاركة.
وأفضت تحقيقات الضبطية القضائية إلى أن المشتبه فيه كان ينشط ضمن شبكة دولية في الإتجار غير الشرعي بالمخدرات. ويتنقل بهوية مزورة بوثائق ادارية بيومترية (جواز سفر –بطاقة تعريف-رخصة سياقة).
كما تبث تورط بعض الموظفين يعملون بأحد البلديات بولاية وهران تم تحديد هويتهم وتوقيفهم. يتعلق الأمر بكل من 01-المدعوة/ر.ن 38 سنة ،02-المدعو/ف.خ 43 سنة .
المشتبه فيهم بعد تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق الغرفة الثانية. صدر في حق المشتبه فيه الرئيس المدعو/ق.م أمر إيداع. بتهمة التحريض أو التشجيع يأي وسيلة على جرائم المخدرات باستعمال وثائق ادارية مزورة و انتحال اسم الغير.
كما تم تقديمه على أساس تنفيذ أوامر قضائية صادرة في حقه. فيما صدر في حق كل من الموظفين المشتبه فيهما المدعوة/ر.ن و المدعو/ف.خ أمر بالرقابة القضائية بتهمة التزوير. مع ادخال وتعديل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات.