في لقاء متجدد.. سيدات الخضر يواجهن السنغال وديا اليوم

يلتقي عصر اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني الجزائري سيدات لكرة القدم، بنظيره السنغالي، في ثاني لقاء ودي بين الطرفين، بعد الأول الذي جرى يوم السبت الماضي.

وأفادت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن رفيقات المتألقة، لينا خليف. سيواجهن السنغاليات بملعب “داكار” بداية من الساعة الـ 16:00.

وتسعى شبليات الناخب الوطني، فريد بن ستيتي، في لقاء اليوم. لرد الاعتبار من الهزيمة أمام نفس المنافس يوم السبت الفارط، بنتيجة 3-1 بملعب ديوب.

وحسب “الفاف” فإن مدرب سيدات الخضر، برمج صبيحة اليوم الثلاثاء. حصة فيديو، بداية من الساعة الـ 11:00، من أجل معاينة طريقة لعب السنغاليات على أن يتنقلن عند الساعة الـ 14:00 إلى ملعب المباراة.