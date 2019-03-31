قائد السبسي: “علينا تجاوز الخلافات وتنمية أواصر التعاون في المنطقة العربية”

قال الرئيس التونسي باجي قائد السبسي، أن منطقة الوطن العربي رهينة أوضاع صعبة.

وأضاف خلال إفتتاح القمة العربية الـ30، أن المنطقة العربية في صدارة مؤشرات التوتر واللاجئين والإرهاب وتعطيل التنمية.

مشيرا إلى أنه لا بد من وقفة متأنية لتوحيد الرؤى وتقييم جماعي للمخاطر والتحديات وترتيب الأولويات الأهم قبل المهم.

من أجل تخليص المنطقة من الأزمات وبؤر التوتر وتابع: “علينا تجاوز الخلافات وتنمية أواصر التعاون في المنطقة العربية”.

مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي.

وتابع السبسي:” لابد من تكثيف التحركات ووضع حد للقرارات والممارسات الرامية بالمس الى المرجعية الأساسية”.

” والتصدي من شأنه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وعن الأزمة الليبية أشار إلى أن الجزائر ومصر وتونس يسعون وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة لتسوية الخلاف وإعادة الإستقرار إلى ليبيا”.

خاصة وأن تأزم الأوضاع في ليبيا ينعكس على المنطقة لذلك لابد من العمل على إنهاء الأزمة الليبية من خلال حل سياسي بعيدا عن الصراعات.