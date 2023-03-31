قادري لاعب الشهر في كورتري البلجيكي

توج الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، بجائزة أفضل لاعب في ناديه كورتري البلجيكي، خلال شهر مارس الجاري، حسبما كشف عنه اليوم الجمعة، الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”.

ونجح بذلك، قادري، الذي اكتفى في تربص الخضر الأخير، بالمشاركة لـ 9 دقائق فقط، من اللقاء المزدوج أمام النيجر، في تصفيات “كان” 2023، في الاحتفاظ بجائزة الأفضل للمرة الثانية على التوالي.

وللإشارة، فإن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، شارك مع كورتري، في 3 لقاءات خلال مارس الجاري، بمجموع 205 دقائق، سجل خلالها هدفا وحيدا.