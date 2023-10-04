قادري يرحب بالوافد الجديد للخضر لعروسي

رحب الدولي الجزائري ولاعب نادي كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، بالوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني لاعب شيفيلد الإنجليزي ياسر لعروسي.

وكتب قادري أمس الثلاثاء، على منصة X، بعد إعلان لعروسي قراره بتمثيل الخضر:”البعض يبدو غير متحمس بقدوم لعروسي للمنتخب”.

وأضاف قادي:”شخصيا أنا سعيد، لأن هذا القرار سيوفر حلولا إضافية في مقاعد بدلاء المنتخب لايمتلكها الآخرين”.

وختم اللاعب قادري:”بشرى سارة للمنتخب الوطني وأشكر الناخب الوطني على إحداثه هذه التغييرات الجديدة”.