قالمة: وضع 8 متهمين في تسريب أسئلة البكالوريا تحت نظام الرقابة القضائية

أمر قاضي بمحكمة قالمة، بوضع ثمانية أشخاص متهمين في 3 قضايا منفصلة تتعلق بتسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا، تحت نظام الرقابة القضائية.

وحسب مصادر مطلعة، يواجه ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة كانوا داخل مراكز إجراء امتحان البكالوريا. بتهمة تسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا أثناء الامتحان باستعمال أجهزة اتصال.

فيما يواجه بقية المتهمين من بينهم ثلاثة شباب كانوا على اتصال مع الفتاة من خارج مراكز إجراء الامتحان. بتهمة المشاركة في تسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا أثناء الامتحان باستعمال أجهزة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تقديم المتهمين من جديد أمام محكمة قالمة في جلسات مقررة في 29 و30 جوان الحالي.