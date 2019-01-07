قايد صالح : التحضير القتالي هو البوابة الرئيسية لتحقيق التطور المرغوب

أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق قايد صالح، أن النتائج المحققة من خلال الرمايات المجراة، تستحق كل التشجيع و التقدير لكافة المشاركين .

وثمن خلال كلمة توجيهية بثت إلى وحدات الفرقة الثامنة المدرعة و اللواء 36 مشاة آلية عن طريق تقنية التحاضر ، مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

وقال القايد ” إن النتائج المحققة اليوم في هذا التمرين الاختباري هو بمثابة الشاهد الأبرز على مدى الرعاية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، للتكوين والتدريب والتحضير القتالي

ولتوفير كل المتطلبات المادية والتجهيزية التي تتوافق مع الأداء الأمثل للمهام الموكلة.

وتابع : ” لا شك أن من أصدق مظاهر التطور هو اكتساب القدرة على توظيف ما أتيح من الوسائل البشرية والمادية وغيرها من الإمكانات الأخرى، وهي كثيرة ومتوفرة، بفضل ما تحظى به قواتنا المسلحة من دعم متواصل”.

كما نوّه الفريق بالمستوى الرفيع الذي أظهره أفراد الجيش خلال هذا الإنجاز الميداني الاختباري،

الذين برهنوا على امتلاكهم لقدرات عالية في مجال حسن التحكم في موجبات الاستغلال الأمثل للتجهيزات الحديثة الموجودة في الحوزة،

في ختام اللقاء أكد الفريق على ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره البوابة الرئيسية التي من خلالها يتحقق التطور المرغوب والجاهزية المطلوبة.