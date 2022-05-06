الرقم السري :

136862

من تزرع الأمل في حياته وتكون زوجة صالحة وقرة عينه

كمال من العاصمة أبى إلا أن يمنحنا الضوء الأخضر لنكون سببا في ظفره بفتاة أحلامه. حيث ارتأينا أن يكون أول إعلان لنا في هذا الفضاء، رجل أصيل يشغل منصب إطار في شركة وطنية. يبلغ من العمر 52 سنة مطلق بدون أولاد، يملك مسكنا خاصا. يبحث كمال عن زوجة صالحة تقية شرطه أن تكون من العاصمة وضواحيها، يتراوح سنها مابين 40 و48 سنة. يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، ولا عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136863

قبائلي أصيل يتوسم فيك كل الخير

صاحب الشأن في إعلاننا الثاني من هذا الركن ينحدر من ولاية تيزي وزو، هو شاب يبلغ من العمر 39 سنة. سبق له أن عاش تجربة زواج فاشلة لكن ليس لديه أولاد، عامل مستقر ومقيم مع الأهل، يبحث عن شريكة لحياته. امرأة تكون رفيقة له طول العمر، يريدها من ولاية البويرة أو تيزي وزو، شرطه أن تكون متفهمة وحنون، يفضلها عاملة. ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة لكن حبذا أن تكون بدون أولاد.

الرقم السري :

136864

ابن البويرة أصيل يقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي

أخر محطة لنا في هذا الركن وليد من البويرة، تواصل معنا ونيته أكيد طيبة، هو رجل أصيل في الـ40 من عمره. مطلق بدون أولاد، لديه عمل مستقر، ومسكن خاص، يتمنى أن يلاقيه القدر بزوجة صادقة وصالحة. زوجة تبدد عنه ألام الماضي ليمضي معها نحو الأمام لينال الجنة في رحاب الطاعات والعبادات. يفضلها من إحدى ولايات شرق البلاد أو الوسط، سنها يكون أقل من 35 سنة. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ويقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي.

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