قبول 180طعنا من أصل 1850 للقضاة بعد حركة التحويلات

قبل المجلس الأعلى للقضاء حوالي 180 طعنا من مجموع 1850 طعن تقدم بها القضاة في شكل تظلمات بعد حركة التحويلات الاخيرة.

وينتظر ان يستمر النظر في حالات ازواج قضاة اليت باعدت الحركة الاخيرة بينهم بمسافات بعيدة إستنادا ألى مصادر مطلعة.

وكذا الحالات المرضية الصعبة في شكل ملفات طبية تقدم بها القضاة لتبربر طلب تحويلهم من جديد كما ينتظر ان يستمر دراسة الطعون المتبقية يوم السبت القادم.

وكان المكتب الدائم للمجلس قد اجتمع يوم الاربعاء الماضي للنظر في الطعون دون تدخل من مصالح وزارة العدل.

واقر الملجلس حركة التحويلات الأخيرة مع قبول الطعون المذكورة والابقاء على حركة النقل الاخيرة.