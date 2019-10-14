قتلى ومفقودين في إعصار اليابان المدمر وتحذير من الأسوأ

تسبب إعصار “هاغيبيس”، في اليابان، بمقتل 36 شخصا، وخلف أضرارا جسيمة بوسط وشمالي البلاد.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، حذرت السلطات، من إحتمال حدوث مزيد من الإنهيارات الطينية، وهطول أمطار قوية بالمنطقة المتضررة، اليوم الإثنين.

ونقل ذات المصدر، عن وكالة أنباء “كيودو”، بأن 36 شخصا قتلوا جراء هذا الإعصار، وفقد 16 آخرين.

وتسبب هذا الإعصار، في سقوط كميات قياسية من الأمطار، ما تسبب في فيضان أكثر من 20 نهرا.

وغطت المنازل والطرقات بالطين، وتناثرت فيها قطع خشبية وحطام، وتعمل فرق الإنقاذ اليابانية بكامل طاقتها، في جميع أنحاء البلاد.

وتم تشكيل فرق خاصة بالكوارث، تضم مسؤولين من مختلف الوزارات للتعامل مع تداعيات الإعصار، حسب ذات المصدر.

وتعمل هذه الفرق، على مساعدة النازحين بسبب الإعصار، وتعزيز الجهور لإعادة الكهرباء والماء إلى المنازل.